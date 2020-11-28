Степанов объяснил, почему не поддержал проект бюджета на 2021 год

Текущее состояние медицинской системы в стране - это следствие "хронического недофинансирования"

Текущее состояние медицинской системы в стране - это следствие "хронического недофинансирования"

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По словам министра здравоохранения Максима Степанова, он не поддержал действующий проект государственного бюджета на следующий год, из-за своей позиции относительно дофинансирования медицинской системы в стране.

Как передает RegioNews, об этом министр рассказал во время брифинга.

Я получил в последние дни много вопросов, почему я не поддержал на заседании правительства этот бюджет и не голосовал за его одобрение и направление в Верховную раду. Отвечаю: моя позиция по финансированию системы здравоохранения, дофинансирования медсистемы принципиальная и она - неизменна", - сказал министр.

Он пояснил, что в Минздраве выложили все в бюджетном запросе, который был подан во время бюджетного процесса.

"За каждой цифрой, которую мы подавали, там есть четкие расчеты стоимости медицинской услуги. В этих расчетах учтено все: от начала до конца - сколько стоит лечение той или иной болезни, независимо от того, что это: COVID-19, инсульт, инфаркт, апендектамия или онкологическое заболевание. Там учтена стоимость всех лекарств, учтена заработная плата медицинского персонала. Чтобы зарплата врача после интернатуры начиналась с 22-23 тыс. грн, зарплата медсестры была на уровне 17-18 тыс. грн, зарплата младшего медперсонала была не менее 12 тыс. грн", - пояснил Степанов.

По его словам, то, в каком состоянии находится медицинская система страны - это следствие "хронического недофинансирования".

Напомним, что правительство оставило на том же уровне рост расходов на Офис президента в Бюджете-2021 - то есть на 40%.

27 ноября доработанный ко второму чтению проект закона о государственном бюджете на 2021 год поступил на рассмотрение Верховной Рады.