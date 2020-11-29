Боевики девять раз обстреливали украинские позиции - штаб ООС

Противник применял запрещенные Минскими договоренностями минометы калибра 120 мм

Противник применял запрещенные Минскими договоренностями минометы калибра 120 мм

Фото: Facebook

За прошедшие сутки в зоне проведения ООС зафиксировано девять обстрелов украинских позиций со стороны вооруженных формирований Российской Федерации.

Об этом сообщает штаб Операции объединенных сил, передает RegioNews.

Так, огнем из крупнокалиберного пулемета противник пытался спровоцировать наших воинов неподалеку Луганского. Две враждебные провокации с применением ручного противотанкового гранатомета и стрелкового оружия отмечено вблизи Южного", - говорится в сообщении.

Также зафиксировано четыре случая нарушения режима прекращения огня в районе населенного пункта Водяное.

На этом участке боевики применяли минометы калибра 120 мм и 82 мм, и вели огонь из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.

В вечернее время со стороны временно оккупированной Ужовки в направлении Водяного враг совершил дистанционное минирование позиций наших войск, использовав запрещенные мины ПОМ-2", - отметили в штабе ООС.

Кроме того, на Приазовье задокументирован пролет БПЛА противника с пересечением линии разграничения. Украинскими средствами радиоэлектронной борьбы вражеский беспилотник был подавлен.

Среди личного состава Объединенных сил боевых потерь и ранений не было. С начала текущих суток, 29 ноября, в районах ответственности украинских подразделений нарушений режима прекращения огня не зафиксировано.

Напомним, за прошедшие сутки боевики шесть раз провоцировали украинских защитников на Донбассе.