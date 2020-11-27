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27 ноября 2020, 18:13 2

Директор Музея Революции Достоинства Пошивайло явился на допрос в полицию

27 ноября 2020, 18:13 2
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Правоохранители подозревают руководство Музея в злоупотреблении служебным положением
Укринформ
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Руководитель Музея Революции Достоинства Игорь Пошивайло пришел на допрос в следственное управление ГУ Нацполіції в г. Киеве.

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на "Укринформ".

"После обысков полиция изъяла, в частности, носители информации. Потом меня пригласили его забрать. И параллельно следственная полиции давала несколько информационных запросов к Музею, и мы предоставляли эти документы. Я пришел, и вижу, что параллельно у следователей еще много вопросов разъяснительных. Логично, что полиция нуждается в дополнительной информации", - сказал Пошивайло.

Он добавил, что предложил правоохранителям официально пригласить его на допрос.

"Чтобы все вопросы, которые есть в полиции, у следователей, мы зафиксировали под протокол. И мне вручили сегодня повестку, и я здесь", - сообщил Пошивайло.

Напомним 19 ноября полиция пришла с обысками в Музей Революции Достоинства, обыски также прошли дома у директора музея.

Позже в СБУ заявили, что подозревают руководство Музея Революции Достоинства в хищении 111 млн грн.

26 ноября директора Музея Революции Достоинства Игоря Пошивайло вызвали на допрос в Национальную полицию.

Украина Киев полиция допрос музей
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