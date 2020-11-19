СБУ подозревает руководство музея Революции Достоинства в хищении 111 млн грн

Правоохранители прокомментировали обыски в Музее Революции Достоинства

Правоохранители прокомментировали обыски в Музее Революции Достоинства

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Об этом сообщает пресс-служба СБУ, передает RegioNews.

По данным Службы безопасности Украины, сейчас продолжается досудебное следствие по ч. 2 ст. 364 (злоупотребление властью или служебным положением) Уголовного кодекса Украины.

Задокументировано, что руководство Музея заключило договоры на почти 150 миллионов гривен на работы по реконструкции и благоустройству объектов мемориального комплекса. Подрядчикам был перечислен аванс в размере 80% от суммы договора, что составило 111 млн грн", - говорится в сообщении.

Правоохранители выяснили, что в установленные соглашениями сроки работы фактически не проводилось, а большинство полученных подрядчиком бюджетных средств потратили не на те цели, которые прописаны в соответствующих договорах.

В свою очередь, в Нацполиции сообщили, что обыски в музее проводились на основании постановления следственного судьи Голосеевского районного суда города Киева.

В настоящее время работы на указанном объекте не выполняются. Согласно акту ревизии, на казначейском счете подрядчика остаток средств по объекту, по состоянию на март 2020 года, составлял 9 878 517 гривен. Также выявлены финансовые нарушения и в музее Революции Достоинства, что привело к убыткам на сумму почти 4 миллиона гривен", - рассказали в Нацполиции.

Напомним, полиция пришла с обысками в музей Революции достоинства, обыски также проходят дома у директора музея.