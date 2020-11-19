Полиция пришла с обысками в музей Революции достоинства - что известно

Обыски также проходят дома у директора музея

Обыски также проходят дома у директора музея

Фото: Facebook

Работники отдела по расследованию преступлений в сфере хозяйственной и служебной деятельности Нацполиции проводят обыски в Музее Революции Достоинства.

Об этом сообщает пресс-служба музея в Facebook, передает RegioNews.

У нас обыск! В эти минуты именно открыли и проводим международный научный форум, готовим мероприятия к годовщине Революции Достоинства, так ... детали позже", - рассказали в музее.

Генеральный директор музея Игорь Пошивайло в Facebook сообщил, что также обыски проводились у него дома.

В 7 утра ворвались в дом с обыском следователи полиции и СБУ с обыском. Также утром эти же ребята заблокировали работу двух помещений Национального музея Революции достоинства. Изъяты носители информации (неправомерно) и документацию по финансово-хозяйственной деятельности", - написал в соцсети Пошивайло.

Известно, что обыски в музее проводят следователи Национальной полиции в Киеве, оперативное сопровождение осуществляют сотрудники СБУ.

Директор музея Революции Достоинства Игорь Пошивайло позже сообщил журналистам, что обыски связаны с проверкой финансово-экономической деятельности Музея и проектированием Мемориального комплекса.

В течение двух месяцев у нас проходил государственный аудит, часть выводов которого мы оспариваем в суде, а часть уже обжаловали. Санкцию на этот обыск дал Голосеевский суд, сославшись на то, что якобы музей отказался предоставлять материалы по строительству, хотя ни одного запроса на это не было ни в какой форме", - отметил он.

Пошивайло также заявил, что силовые структуры пытаются документацию достать именно за неделю перед годовщиной начала Революции Достоинства.

Это очень странно выглядит - особенно после нашего заявления относительно использования термина "государственный переворот" в отношении Революции Достоинства. Мы являемся единственным государственным учреждением, которое отвечает за этот день и за часть государственных мероприятий, проводимых по случаю этой годовщины", - говорит директор музея.

Напомним, Дела Майдана: завершено расследование в отношении экс-следователя милиции Киева