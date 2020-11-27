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27 листопада 2020, 18:13 2

Директор Музею Революції Гідності Пошивайло з'явився на допит у поліцію

27 листопада 2020, 18:13 2
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Правоохоронці підозрюють керівництво Музею у зловживанні службовим становищем
Укрінформ
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Керівник Музею Революції Гідності Ігор Пошивайло прийшов на допит до слідчого управління ГУ Нацполіції у м. Києві.

Про це повідомляє RegioNews з посиланням на "Укрінформ".

"Після обшуків поліція вилучила, зокрема, носії інформації. Потім мене запросили його забрати. І паралельно слідча поліції давала кілька інформаційних запитів до Музею, і ми надавали ці документи. Я прийшов, і бачу, що паралельно у слідчих ще дуже багато запитань роз’яснювальних. Логічно, що поліція потребує додаткової інформації", - сказав Пошивайло.

Він додав, що запропонував правоохоронцям запросити офіційно його на допит.

"Щоб всі питання, які є у поліції, у слідчих, ми зафіксували під протокол. І мені вручили на сьогодні повістку, і я тут", - повідомив Пошивайло.

Нагадаємо, 19 листопада поліція прийшла із обшуками в Музей Революції Гідності, обшуки також відбулися вдома у директора музею.

Пізніше в СБУ заявили, що підозрюють керівництво Музею Революції Гідності в розкраданні 111 млн грн.

26 листопада директора Музею Революції Гідності Ігоря Пошивайла викликали на допит до Національної поліції.

Україна Київ поліція допит музей
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