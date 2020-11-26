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26 ноября 2020, 12:49 1185

Украинские контрабандисты пытались провезти в нижнем белье бриллиантов на 15 миллионов

26 ноября 2020, 12:49 1185
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Мужчину и женщину поймали в аэропорту "Борисполь"
Фото: Facebook
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В Государственной пограничной службе сообщили, что двое граждан Украины, которые прибыли в Киев из Стамбула, перевозили в нижнем белье почти 40 граммов бриллиантов, разного веса, огранки и формы, которые были расфасованы в шести пакетиках.

Как передает RegioNews, об этом говорится в сообщении ГНСУ.

Двое граждан Украины - 50-летний мужчина и 43-летняя женщина, прибыли в "Борисполь" авиарейсом из Стамбула. Во время контроля пограничники обнаружили у них драгоценные минералы. Изобретательные украинцы, чтобы скрытно переместить ценные камни через границу, спрятали их в нижнем белье", - говорится в сообщении.

Сумма находки может достигать 15 миллионов гривен. Бриллианты изъяты для проведения экспертизы.

Напомним, ранее сообщалось, что в Одесском торговом порту заблокировали масштабную контрабанду сигарет на 20 млн гривен.

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