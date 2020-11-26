Украинские контрабандисты пытались провезти в нижнем белье бриллиантов на 15 миллионов
В Государственной пограничной службе сообщили, что двое граждан Украины, которые прибыли в Киев из Стамбула, перевозили в нижнем белье почти 40 граммов бриллиантов, разного веса, огранки и формы, которые были расфасованы в шести пакетиках.
Как передает RegioNews, об этом говорится в сообщении ГНСУ.
Двое граждан Украины - 50-летний мужчина и 43-летняя женщина, прибыли в "Борисполь" авиарейсом из Стамбула. Во время контроля пограничники обнаружили у них драгоценные минералы. Изобретательные украинцы, чтобы скрытно переместить ценные камни через границу, спрятали их в нижнем белье", - говорится в сообщении.
Сумма находки может достигать 15 миллионов гривен. Бриллианты изъяты для проведения экспертизы.
Напомним, ранее сообщалось, что в Одесском торговом порту заблокировали масштабную контрабанду сигарет на 20 млн гривен.