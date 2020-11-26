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26 ноября 2020, 10:19 5

Рабочая группа ВР согласовала ключевые позиции относительно антикоррупционной реформы - Разумков

26 ноября 2020, 10:19 5
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Самые главные из них - ответственности за недостоверное декларирование и умышленное непредставление декларации
Самые главные из них - ответственности за недостоверное декларирование и умышленное непредставление декларации
Фото: из открытых источников
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Председатель Верховной Рады Дмитрий Разумков сообщил, что Рабочая группа Верховной Рады по урегулированию вопроса выхода из конституционного кризиса провела уже 5 заседаний и согласовала ряд ключевых позиций относительно антикоррупционной реформы.

Как передает RegioNews, об этом Разумков написал в Facebook.

До сих пор не решенной остается ситуация фактической остановки антикоррупционной реформы, которая сложилась вследствие всем известного решения Конституционного Суда. Рабочая группа по урегулированию этого вопроса, образованная парламентом, провела уже 5 заседаний и согласовала ряд ключевых позиций. Самые главные из них - возвращение уголовной ответственности за декларирование недостоверной информации и умышленное непредставление декларации", - сообщил спикер.

Также он подчеркнул, что Верховная Рада ожидает от Кабинета Министров подготовленный проект госбюджета на 2021 год, и добавил, что времени для его принятия осталось не так много.

Ранее сообщалось, что Зеленский просит Венецианскую комиссию об оценке конституционной ситуации.

ВР закон спикер декларации КСУ Дмитрий Разумков
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