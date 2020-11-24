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24 ноября 2020, 21:57 12

800 сосен нелегально везли с Черниговщины в Россию

24 ноября 2020, 21:57 12
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Пограничники задержали груз за несколько километров от границы
Пограничники задержали груз за несколько километров от границы
Фото Госпогранслужбы
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Грузовик с незаконно срубленными новогодними деревьями задержали на участке отдела пограничной службы «Гирск» Черниговского отряда.

Об этом сообщает Госпограннслужба, передает RegioNews.

Совместный с сотрудниками Нацполиции пограничный наряд за несколько километров от границы остановил автомобиль "Рено" для проверки законности пребывания в пределах контролируемого пограничного района. За рулем грузовика украинской регистрации был житель приграничья.

Водитель грузовика сообщил правоохранителям, что перевозит лесопродукцию, но никаких разрешительных документов для проверки предоставить не смог. Во время досмотра транспортного средства оказалось, что закрытый прицеп доверху заполнен соснами. Всего там находилось 800 молодых хвойных деревьев без необходимых маркировок.

Стоит заметить, что нелегальные сделки с новогодними деревьями в этом году зафиксированы довольно рано – за неделю до начала календарной зимы, - отмечают в Госпогранслужбе.

Сосны изъяты представителям Национальной полиции. Сумма нанесенного государству ущерба будет установлена экспертами. Обстоятельства дела выясняются, решается вопрос о начале уголовного производства по ст. 246 "Незаконная порубка или незаконная перевозка, хранение, сбыт леса" Уголовного Кодекса Украины.

Напомним, ранее сообщалось, что на Черниговщине задержали на браконьерстве сотрудников рыбоохраны из Киева.

лес граница вырубка браконьеры деревья
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