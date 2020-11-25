Командир подразделения Нацгвардии уличен в государственной измене
Во время спецоперации Служба безопасности Украины разоблачила командира одного из подразделений Национальной гвардии на передаче спецслужбам РФ сведений в сфере обороны нашего государства.
Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на пресс-службу СБУ.
По данным следствия, украинский военнослужащий в 2019 году был завербован представителями ГУ Генштаба ВС РФ. По заданию кураторов, агент собирал информацию относительно предоставления международными партнерами военной помощи подразделениям Нацгвардии и деятельности иностранных инструкторов. Также российскую разведку интересовали схемы расположения украинских военных объектов.
В ходе проведения неотложных следственных действий по месту службы и проживания фигуранта получены доказательства его противоправной деятельности.
В настоящее время злоумышленнику объявлено о подозрении в совершении государственной измены. Суд избрал меру пресечения в виде содержания под стражей.
Напомним, ранее сообщалось, что СБУ блокировала незаконный вывоз деталей ракетного комплекса на Ближний Восток.