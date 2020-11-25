Командир подразделения Нацгвардии уличен в государственной измене

Передавал российской разведке схемы расположения украинских военных объектов

Передавал российской разведке схемы расположения украинских военных объектов

Фото СБУ

Во время спецоперации Служба безопасности Украины разоблачила командира одного из подразделений Национальной гвардии на передаче спецслужбам РФ сведений в сфере обороны нашего государства.

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на пресс-службу СБУ.

По данным следствия, украинский военнослужащий в 2019 году был завербован представителями ГУ Генштаба ВС РФ. По заданию кураторов, агент собирал информацию относительно предоставления международными партнерами военной помощи подразделениям Нацгвардии и деятельности иностранных инструкторов. Также российскую разведку интересовали схемы расположения украинских военных объектов.

В ходе проведения неотложных следственных действий по месту службы и проживания фигуранта получены доказательства его противоправной деятельности.

В настоящее время злоумышленнику объявлено о подозрении в совершении государственной измены. Суд избрал меру пресечения в виде содержания под стражей.

Напомним, ранее сообщалось, что СБУ блокировала незаконный вывоз деталей ракетного комплекса на Ближний Восток.