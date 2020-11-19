СБУ блокировала незаконный вывоз деталей ракетного комплекса на Ближний Восток
СБУ блокировала незаконный вывоз в одну из стран Ближнего Востока из Украины деталей и запчастей для зенитно-ракетного комплекса "Оса-АК-М".
Об этом сообщает пресс-служба СБУ, передает RegioNews.
По данным следствия, чиновники одной из киевских структур в сфере государственного экспортного контроля планировали вывезти в одну из стран Ближнего Востока агрегатов, комплектующих и деталей для зенитно-ракетного комплекса "Оса-АК-М".
Правоохранители установили, что для сокрытия военного назначения этих товаров отправителем были указаны ложные сведения об их количественно-качественных характеристик. Также на продукцию не было предоставлено необходимых разрешительных документов Государственной службы экспортного контроля Украины", - говорится в сообщении.
Сейчас задокументированные контрразведкой Службы безопасности Украины материалы переданы в орган предварительного расследования.
Возбуждено уголовное дело по факту нарушения порядка осуществления международных передач товаров, подлежащих государственному экспортному контролю.
Напомним, СБУ прекратила поставки некачественных российских запчастей для железной дороги.