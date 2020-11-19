СБУ блокировала незаконный вывоз деталей ракетного комплекса на Ближний Восток

Злоумышленники пытались скрыть, что именно они планируют вывезти за границу

Злоумышленники пытались скрыть, что именно они планируют вывезти за границу

Фото: СБУ

СБУ блокировала незаконный вывоз в одну из стран Ближнего Востока из Украины деталей и запчастей для зенитно-ракетного комплекса "Оса-АК-М".

Об этом сообщает пресс-служба СБУ, передает RegioNews. По данным следствия, чиновники одной из киевских структур в сфере государственного экспортного контроля планировали вывезти в одну из стран Ближнего Востока агрегатов, комплектующих и деталей для зенитно-ракетного комплекса "Оса-АК-М". Правоохранители установили, что для сокрытия военного назначения этих товаров отправителем были указаны ложные сведения об их количественно-качественных характеристик. Также на продукцию не было предоставлено необходимых разрешительных документов Государственной службы экспортного контроля Украины", - говорится в сообщении. Сейчас задокументированные контрразведкой Службы безопасности Украины материалы переданы в орган предварительного расследования. Возбуждено уголовное дело по факту нарушения порядка осуществления международных передач товаров, подлежащих государственному экспортному контролю. Напомним, СБУ прекратила поставки некачественных российских запчастей для железной дороги.

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