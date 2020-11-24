В Чернигове СБУ задержала пропагандиста, который агитировал за "агрессивную войну"

Он планировал создать в городе центр "славянского государства"

Он планировал создать в городе центр "славянского государства"

Фото: СБУ

В Чернигове работники СБУ задержали иностранца, который принадлежит к радикальной группировке, созданной на территории России.

Об этом сообщает Служба безопасности Украины, передает RegioNews.

По данным следствия, гражданин одной из постсоветских стран, который проживает в Украине, распространял в интернете призывы к противоправным действиям и насилию.

Он публиковал в соцсетях материалы о доминировании так называемого "славянского государства" над другими народами.

Агитатор занимался поиском единомышленников в регионе для привлечения к пропагандистским мероприятиям. Во время обысков по месту жительства и в автомобиле фигуранта правоохранители обнаружили компьютерную технику и документы с доказательствами противоправной деятельности, а также огнестрельное оружие без разрешения", - говорится в сообщении.

Сейчас решается вопрос по сообщению мужчине о подозрении по статье 436 (пропаганда войны) Уголовного кодекса. Проверяется информация о его сотрудничестве со спецслужбами России.

Напомним, воевал против Украины: СБУ поймала в Харькове снайпера боевиков "ЛНР".