В Минздраве рассказали, сколько украинцев уже оштрафовали за отсутствие масок
За 21-24 ноября в Украине составили 2 111 постановлений о наложении штрафов за отсутствие у граждан противоэпидемических масок в общественных местах.
Об этом заявил министр здравоохранения Максим Степанов на утреннем брифинге 25 ноября, пишет RegioNews.
"Уже 4 дня, с субботы, с 21 ноября действует в нашей стране закон о наложении административной ответственности – штрафов – за неносіння масок в общественных местах. За это время было составлено уже 2 111 постановлений о наложении штрафов непосредственно на месте", - сказал он.
Степанов отметил, что ношение масок обязательное в общественных местах, если человек идет сам по улице - то в ношении маски нет необходимости.
Напомним, что в Украине 21 ноября начали штрафовать за отсутствие маски в общественных местах.