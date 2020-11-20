На Львовщине новоизбранные местные депутаты пытались заехать на Mercedes по лестнице в многоэтажку, - СМИ

Один уже извинился перед жителями и пообещал отремонтировать поврежденное

Один уже извинился перед жителями и пообещал отремонтировать поврежденное

Фото: скрин с видеозаписи камер наблюдения

В ночь на пятницу, 20 ноября, двое новоизбранных местных депутатов от «Европейской солидарности» на элитном внедорожнике Mercedes G500 пытались заехать по лестнице в подъезд многоэтажки на окраине Пустомытов.

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на Zaxid.net.

Инцидент произошел после полуночи возле дома №2 на улице Радоцинской в Пустомытах Львовской области. На записи камер видеонаблюдения видно, что во двор многоэтажки заезжает авто и останавливается перед входом в подъезд. Через некоторое время автомобиль трогается с места и начинает ехать к двери подъезда по лестнице. Со второй попытки машине удалось подняться на крыльцо дома, после чего депутаты задним ходом спустились обратно.

Рядом с водителем, утверждают СМИ, сидел секретарь Пустомытовского горсовета Андрей Жидачек. Также, по данным СМИ, в автомобиле сидел депутат Николай Пущак. Далее мужчины вышли из авто и общались, потом Жидачек зашел в дом, а другие уехали. Судя по всему, отмечают в издании, компания была в нетрезвом состоянии.

Жидачек, который снимает жилье в этом доме, уже извинился перед жителями. Он пообещал восстановить уничтоженные лестницы, а также купить пять огнетушителей или камеры наблюдения как моральную компенсацию за убытки. Поэтому жители в полицию заявлений не писали.

Николай Пущак отрицал свою причастность к ночному инциденту в Пустомытах.

Напомним, ранее сообщалось, что криминальный авторитет из Прикарпатья попал в ДТП на Ровенщине.