Столичных копов подозревают в похищении и вымогательстве

Против них возбудили уголовное дело

Против них возбудили уголовное дело

Фото из открытых источников

Об этом говорится в сообщении Нацполиции пишет RegioNews.

Правоохранителям заявили о причастности отдельных сотрудников Соломенского управления полиции Киева до противоправных действий.

"Установлено, что двое оперуполномоченных и инспектор с дознания указанного подразделения под видом покупателей автомобиля Toyota Land Cruiser задержали 50-летнего жителя Львова и его знакомого. Владельца авто заговорщики обвинили в том, что транспортное средство якобы был им похищен", — говорят в полиции.

За "непривлечение к уголовной ответственности" силовики требовали 10 тыс. долларов. Они львовянина заставили позвонить брату, чтобы тот привез часть суммы в указанное место, надели на мужчину наручники и поехали забирать "откупные". Его знакомого в это время незаконно удерживали в одном из кабинетов Соломенского управления для подстраховки.

Полицейские получили 2 тыс. евро, еще 2,5 тыс. долларов владельцу авто позволили передать позже. Только после этого заложников отпустили.

Возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст.146 (незаконное лишение свободы или похищение человека) и ч. 3 ст.368 (принятие предложения, обещания или получения неправомерной выгоды должностным лицом) Уголовного кодекса Украины.

Напомним, в Харькове мужчина взорвал гранату во время переговоров с полицией.