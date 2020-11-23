В Харькове произошло жуткое ДТП: мужчине на пешеходном переходе оторвало голову
Оторванная голова залетела в салон автомобиля виновника ДТП
Оторванная голова залетела в салон автомобиля виновника ДТП
В Харькове в понедельник, 23 ноября, водитель Mercedes на литовских номерах на пешеходном переходе, насмерть сбил мужчину. Ударом погибшему оторвало голову.
Об этом сообщается в Telegram-канале "ТРУХА Харьков", пишет RegioNews.
Сообщается, что трагедия случилась на проспекте Льва Ландау. Оторванная голова залетела в салон автомобиля виновника ДТП.
Напомним, в Киеве автомобиль Uber попал в смертельное ДТП: погибли четверо, еще один ранен.
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