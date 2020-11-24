Россия фактически себя признала стороной конфликта, — Арестович о заседании ТКГ

Советник украинской делегации в ТКГ считает, что теперь переговоры оживятся

Советник украинской делегации в ТКГ считает, что теперь переговоры оживятся

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Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на телеканал "Украина 24".

Как рассказал Арестович, фактическим признанием их непосредственного участия в войне на Донбассе является поддержка россиянами предложенного боевиками плана по Донбассу.

Если они берут ответственность за этот план (от боевиков - ред.), а мы попросили их письменно это подтвердить, то мы берем этот план и говорим ОБСЕ, что мы готовы работать с двумя документами одновременно — нашим и их. И выработаем определенный компромиссный или компиляционный документ, - сказал он.

Арестович рассказал, что значит для Украины этот шаг России.

Он считает, что Россия фактически себя признала стороной конфликта: "Не посредником, как они утверждали шесть лет, а стороной конфликта. Это все меняет. Тогда мы начинаем говорить с Россией, а она перестает делать вид, что она только посредник. Такие переговоры должны оживиться, потому что 9 декабря истекает год со дня прошлых парижских договоренностей, и встает вопрос, кто будет виноват в их невыполнении".

Я думаю, что поскольку у нас есть мощная поддержка Германии, Франции и, неофициально, но фактически, новой администрации США, то виновным может оказаться непосредственно Владимир Путин. Он и был виноват, но будет официальная фиксация, — сказал Арестович.

Напомним, ранее сообщалось, что сегодня в ТКГ в очередной раз не договорились о разблокировании пунктов пропуска на Донбассе.