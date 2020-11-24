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24 ноября 2020, 16:31 4

В ТКГ в очередной раз не договорились о разблокировании пунктов пропуска на Донбассе

24 ноября 2020, 16:31 4
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Также стороны не пришли к согласию относительно обмена пленными
Также стороны не пришли к согласию относительно обмена пленными
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Сегодня, 24 ноября, состоялось очередное заседание Трехсторонней контактной группы по урегулированию ситуации на Донбассе. Стороны не смогли решить вопрос разблокирования работы пунктов пропуска на Донбассе.

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на пресс-службу украинской делегации в ТКГ.

Гуманитарная подгруппа сегодня снова продолжила обсуждение технических вопросов по обеспечению работы контрольных пунктов въезда-выезда "Счастье" и "Золотое", которые в этом месяце были открыты украинской стороной в рамках договоренностей "нормандской четверки".

"Российская сторона заняла малопонятную позицию, на что им, в частности, указывают международные посредники", - отметили с украинской стороны.

Такую же малопонятную позицию" представители России заняли и в вопросе обмена пленными.

Напомним, 19 ноября гуманитарная подгруппа ТКГ провела срочное заседание. Основным вопросом для обсуждения было разблокирование работы КПВВ и обмен пленными.

Донбасс Украина война оккупация ТКГ
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