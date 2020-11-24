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24 ноября 2020, 13:53 4

Только четверть украинцев поддерживают особый статус Донбасса, - опрос

24 ноября 2020, 13:53 4
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Доля тех, кто считает необходимым вынесение этого вопроса на референдум, составляет 42,9%, то есть на 10% меньше
Доля тех, кто считает необходимым вынесение этого вопроса на референдум, составляет 42,9%, то есть на 10% меньше
Фото: flickr
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Более чем половина (53%) респондентов приняли бы участие в референдуме о статусе временно оккупированных территорий Донецкой и Луганской областей. При этом, доля тех, кто считает необходимым вынесение этого вопроса на референдум, составляет 42,9%, то есть на 10% меньше.

Об этом свидетельствуют данные опроса Центра Разумкова, пишет RegioNews.

Один из возможных вариантов ответа - предоставление этим территориям особого статуса, амнистия для участников сепаратистских движений, которые не совершили тяжких преступлений, и проведения выборов до установления официального контроля над этими территориями со стороны Украины, поддерживают 23,9% тех, кто намерен принять участие в референдуме.

Другой, альтернативный вариант - официальное признание оккупации этих территорий и их изоляция до установления официального контроля над этими территориями со стороны Украины - поддерживают большинство опрошенных граждан - 51,0% тех, кто принял бы участие в референдуме.

Особый статус Донбасса поддерживают около четверти украинцев

Исследование проведено социологической службой Центра Разумкова 16-22 октября 2020 года по всей Украины, за исключением оккупированных Россией территорий. Опрошено 2 021 респондент в возрасте от 18 лет. Теоретическая погрешность выборки - 2,3%.

Ранее сообщалось, что большинство украинцев сомневаются в честности и порядочности окружения Зеленского.

ОРДЛО Донбасс Украина война оккупанты
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