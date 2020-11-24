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24 ноября 2020, 16:35 23

На Донбассе боевики ранили украинского военного

24 ноября 2020, 16:35 23
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Боец в тяжелом состоянии
Боец в тяжелом состоянии
Фото из открытых источников
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Боевики на Донбассе открыли огонь в пригороде Авдеевки, в результате чего был ранен украинский военный. Он находится в больнице в тяжелом состоянии.

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на страницу 72 ОМБр имени Черных Запорожцев в Facebook.

Около полудня в пригороде Авдеевки в результате выстрела вражеского снайпера получил огнестрельное ранение военнослужащий Объединенных сил. Украинскому защитнику оперативно оказали первую медицинскую помощь и эвакуировали в лечебное учреждение, - говорится в сообщении.

Военные Объединенных сил не открывали огонь в ответ, потому что эвакуировали раненого. О нарушении режима тишины сообщили представителям ОБСЕ, через украинскую сторону Совместного центра контроля и координации вопросов прекращения огня и стабилизации линии разграничения сторон.

Сьогодні, 24 листопада, російсько-окупаційні війська цинічно порушили домовленості, що вступили в дію 27 липня 2020 року...

Posted by 72 ОМБр ім. Чорних Запорожців on Tuesday, November 24, 2020

Напомним, ранее сообщалось, что Президент подписал закон о допуске следователей и прокуроров на оккупированный Донбасс.

Донбасс огонь оккупанты ранение боевики
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