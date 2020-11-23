При увольнении военные чиновники получали миллионы гривен - СМИ

Суммы, которые получили при увольнении топ-силовики, называют в журналистском расследовании

Суммы, которые получили при увольнении топ-силовики, называют в журналистском расследовании

Валерий Гелетей. Фото УП

Бывшие военные чиновники, которых уволили при власти президента Владимира Зеленского, получили при освобождении от 900 тыс. до 2,3 млн гривен.

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на Bihus.info.

Журналистское расследование выявило, какие суммы получили при увольнении Валерий Гелетей, Василий Грицак, Виктор Муженко, Степан Полторак, Сергей Князев и Юрий Аллеров.

В частности, Валерий Гелетей, бывший начальник управления госохраны, на должности получал более 889 тысяч в год, а при увольнении получил почти 805 тысяч.

Экс-глава Службы безопасности Василий Грицак получил 1 426 171 грн.

Бывший главнокомандующий Вооруженных сил Виктор Муженко получил при увольнении около 2 млн грн.

Степан Полторак, который был министром обороны в правительстве Владимира Гройсмана, при увольнении с военной службы получил 1 925 261 грн.

Экс-глава Нацполиции Сергей Князев, отмечают журналисты, при увольнении получил более 2,3 млн грн.

Бывший руководитель Нацгвардии Юрий Аллеров при увольнении получил свыше 1,8 млн, а в 2020 году, отмечают в Bihus.info, Нацгвардия "добавила" ему еще более 524 тысяч.

Напомним, ранее сообщалось, что глава СБУ Баканов в октябре получил "бешеную" зарплату.