Далеко не минималка: Глава СБУ Баканов в октябре получил "бешеную" зарплату
Он заработал более 100 000 гривен
Он заработал более 100 000 гривен
Руководитель Службы безопасности Украины Иван Баканов заработал в октябре 102 700 гривен.
Как пишет RegioNews, об этом говорится в ответе СБУ на запрос "Украинских новостей".
"Сообщаем, что размер денежного обеспечения (вместе с премией и надбавками) главы Службы безопасности Украины Ивана Баканова за октябрь 2020 года составляет 102 747 гривен 81 копейку", - говорится в сообщении.
Так, размер оклада Баканова не уточняется. А размер зарплаты указан, с учетом всех надбавок и премий.
Напомним, 28 октября Кабмин отменил ограничения размера зарплат чиновникам.
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