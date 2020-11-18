Далеко не минималка: Глава СБУ Баканов в октябре получил "бешеную" зарплату

Он заработал более 100 000 гривен

Он заработал более 100 000 гривен

Фото: СБУ

Как пишет RegioNews, об этом говорится в ответе СБУ на запрос "Украинских новостей".

"Сообщаем, что размер денежного обеспечения (вместе с премией и надбавками) главы Службы безопасности Украины Ивана Баканова за октябрь 2020 года составляет 102 747 гривен 81 копейку", - говорится в сообщении.

Так, размер оклада Баканова не уточняется. А размер зарплаты указан, с учетом всех надбавок и премий.

Напомним, 28 октября Кабмин отменил ограничения размера зарплат чиновникам.