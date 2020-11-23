При звільненні військові посадовці отримували мільйони гривень – ЗМІ

Суми, які отримали при звільненні топ-силовики, називають у журналістському розслідуванні

Суми, які отримали при звільненні топ-силовики, називають у журналістському розслідуванні

Валерій Гелетей. Фото УП.

Колишні військові посадовці, яких звільнили за влади президента Володимира Зеленського, отримали при звільненні від 900 тис. до 2,3 млн гривень.

Про це повідомляє RegioNews з посиланням на Bihus.info.

Журналістське розслідування виявило, які суми отримали при звільненні Валерій Гелетей, Василь Грицак, Віктор Муженко, Степан Полторак, Сергій Князєв і Юрій Аллеров.

Зокрема, Валерій Гелетей, колишній начальник управління держохорони, на посаді отримував понад 889 тисяч на рік, а при звільненні отримав майже 805 тисяч.

Ексголова Служби безпеки Василь Грицак отримав 1 426 171 грн.

Колишній головнокомандувач Збройних сил Віктор Муженко отримав при звільненні близько 2 млн грн.

Степан Полторак, який був міністром оборони в уряді Володимира Гройсмана, при звільненні з військової служби отримав 1 925 261 грн.

Ексголова Нацполіції Сергій Князєв, зазначають журналісти, при звільненні отримав понад 2,3 млн грн.

Колишній керівник Нацгвардії Юрій Аллеров при звільненні отримав понад 1,8 млн, а у 2020 році, зазначають у Bihus.info, Нацгвардія "докинула" йому ще понад 524 тисячі.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що глава СБУ Баканов у жовтні отримав "скажену" зарплату.