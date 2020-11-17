Криклий должен уйти в отставку за подделку ПЦР-теста - Скичко

По данным нардепа, министр явился на встречу с премьером Казахстана с поддельным тестом на COVID-19

По данным нардепа, министр явился на встречу с премьером Казахстана с поддельным тестом на COVID-19

Фото: из открытых источников

Народный депутат Украины от партии "Слуга народа" и член Комитета Верховной Рады по вопросам транспорта и инфраструктуры Александр Скичко считает, что министр инфраструктуры Владислав Криклий должен самостоятельно уйти в отставку после скандала с подделкой ПЦР-теста перед встречей с премьер-министром Республики Казахстан.

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на Facebook политика.

"Не так давно произошел и другой случай, который поначалу я воспринял как фейк, потому что не мог в это поверить. Но, к сожалению, получил подтверждение из разных источников. Речь идет о встрече министра инфраструктуры Украины Владислава Криклия и премьер-министра Республики Казахстан Аскара Мамина, которая не состоялась. Согласно протоколу службы безопасности премьер-министра Казахстана, в период пандемии у всех людей, кто контактирует с ним, должен быть при себе отрицательный ПЦР тест на Covid-19. Наш же министр инфраструктуры приехал на встречу с ПЦР-тестом, который, по данным моих источников, был подделан", - сообщил нардеп.

По его словам, правоохранительные органы Казахстана хотели возбудить уголовное производство за подделку документов, однако конфликт удалось уладить дипломатическим путем.

Скичко считает, что такой поступок негативно отражается на репутации украинского государства и считает, что Криклий должен подать в отставку: "Как можно так унижать и позорить нашу страну?? Может в следующий раз министр решит подделать соглашение? Министр представляет Украину или себя лично? Почему министр, который подделал тест на коронавирус в период пандемии, не подал в отставку? Владислав Артурович, дайте ответ - почему вы после такого скандала не ушли в отставку?"

Напомним, что встреча министра транспорта и инфраструктуры Владислава Криклия с главой правительства Казахстана Аскаром Маміним должна была состояться 12 ноября.

Ранее сообщалось, что Скичко рассказал об упущенных возможностях предыдущей власти в развитии транспортной отрасли Украины.