На Сумщине НАБУ предотвратило хищение имущества из Госрезерва на более 2,7 млн грн

Следователи арестовали 7 фур с семенами Госрезерва, которые хотели незаконно продать

Следователи арестовали 7 фур с семенами Госрезерва, которые хотели незаконно продать

Фото: Facebook

НАБУ предотвратило хищение и незаконный вывоз из Госрезерва семян подсолнечника стоимостью более 2,7 млн грн, которые хранились на базах в Сумской области.

Об этом сообщает пресс-служба НАБУ, передает RegioNews.

Неотложные следственные мероприятия осуществлены 18-19 ноября 2020 года в рамках расследования возможных злоупотреблений со стороны служащих госпредприятий Госрезерва, направленных на завладение имуществом", - говорится в сообщении.

Специалисты НАБУ арестовали 7 фур с зерном на выезде с этого предприятия и изъяли документы, которыми подтверждается противоправная деятельность. Зерно планировали перевезти в Николаев и там продать.

В НАБУ добавили, что чиновники Государственного агентства резерва уже вторые сутки препятствуют возвращению имущества на хранение.

Как сообщает "Суспільне", речь идет о филиале "Хлебная база" Государственного предприятия "Ахтырский комбинат хлебопродуктов".

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