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19 ноября 2020, 14:42 1077

В Черкассах чиновники горсовета разворовали 700 тыс. на ремонте дорог - СБУ

19 ноября 2020, 14:42 1077
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Они вносили неправдивые сведения в акты выполненных работ
Они вносили неправдивые сведения в акты выполненных работ
Фото: из открытых источников
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Служба безопасности Украины разоблачила чиновников Черкасского городского совета в растрате средств государственного бюджета, которые были предназначены для ремонта и содержания дорог.

Об этом сообщает пресс-служба СБУ, передает RegioNews.

По данным предварительного следствия, в 2019 году директор и двое заместителей одного из департаментов городского совета заключили договор с частной компанией о предоставлении услуг по ремонту и техническому обслуживанию дорог областного центра на более чем на 4 миллиона гривен.

Часть из этих средств участники сделки присвоили.

Инициированная СБУ проверка показала, что подрядчик по согласованию с должностными лицами вносил в акты выполненных работ недостоверные сведения об уплате непредвиденного налога на добавленную стоимость. Через включение лишней статьи расходов на счета коммерсантов было неправомерно перечислено почти 700 тысяч гривен", - говорится в сообщении.

Действия заместителей директора департамента квалифицировали как служебную халатность, им сообщили о подозрениях.

Также решается вопрос о привлечении к уголовной ответственности директора департамента городского совета Черкасс.

Напомним, мэр Черкасс Бондаренко вместе с соратниками напал на трех девушек в центре Черкасс.

Черкассы горсовет коррупция дороги СБУ подозрение
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