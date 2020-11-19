Гендиректора одного из заводов "Укроборонпрома" поймали на уничтожении госимущества
Генеральный директор киевского завода "Радар", воспользовавшись своим служебным положением, посодействовал в уничтожении 9 зданий, находящихся на балансе ОАО "Киевский завод "Радар".
Как передает RegioNews, об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Киева.
Сообщено о подозрении генеральному директору ОАО "Киевский завод "Радар" в ненадлежащем исполнении служебных обязанностей, повлекшем тяжкие последствия (ч. 2 ст. 367 УК Украины)", - говорится в сообщении.
Следствие установило, что при проведении строительных работ по реконструкции имущественного комплекса застройщик полностью уничтожил 9 зданий, находящихся на балансе ОАО "Киевский завод "Радар".
Вследствие этого государству нанесен ущерб на сумму свыше 3,6 млн гривен.
Отмечается, что согласно с информацией сайта завода, его директором является Вячеслав Зеленский.
Напомним, 6 октября Зеленский уволил Абромавичуса с должности гендиректора "Укроборонпрома".