Гендиректора одного из заводов "Укроборонпрома" поймали на уничтожении госимущества

Ущерб, нанесенный государству, оценивается в сумму свыше 3,6 млн гривен

Ущерб, нанесенный государству, оценивается в сумму свыше 3,6 млн гривен

Фото: kyiv.gp.gov.ua

Генеральный директор киевского завода "Радар", воспользовавшись своим служебным положением, посодействовал в уничтожении 9 зданий, находящихся на балансе ОАО "Киевский завод "Радар".

Как передает RegioNews, об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Киева.

Сообщено о подозрении генеральному директору ОАО "Киевский завод "Радар" в ненадлежащем исполнении служебных обязанностей, повлекшем тяжкие последствия (ч. 2 ст. 367 УК Украины)", - говорится в сообщении.

Следствие установило, что при проведении строительных работ по реконструкции имущественного комплекса застройщик полностью уничтожил 9 зданий, находящихся на балансе ОАО "Киевский завод "Радар".

Вследствие этого государству нанесен ущерб на сумму свыше 3,6 млн гривен.

Отмечается, что согласно с информацией сайта завода, его директором является Вячеслав Зеленский.

Напомним, 6 октября Зеленский уволил Абромавичуса с должности гендиректора "Укроборонпрома".