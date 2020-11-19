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19 ноября 2020, 12:13 1209

Гендиректора одного из заводов "Укроборонпрома" поймали на уничтожении госимущества

19 ноября 2020, 12:13 1209
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Ущерб, нанесенный государству, оценивается в сумму свыше 3,6 млн гривен
Ущерб, нанесенный государству, оценивается в сумму свыше 3,6 млн гривен
Фото: kyiv.gp.gov.ua
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Генеральный директор киевского завода "Радар", воспользовавшись своим служебным положением, посодействовал в уничтожении 9 зданий, находящихся на балансе ОАО "Киевский завод "Радар".

Как передает RegioNews, об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Киева.

Сообщено о подозрении генеральному директору ОАО "Киевский завод "Радар" в ненадлежащем исполнении служебных обязанностей, повлекшем тяжкие последствия (ч. 2 ст. 367 УК Украины)", - говорится в сообщении.

Следствие установило, что при проведении строительных работ по реконструкции имущественного комплекса застройщик полностью уничтожил 9 зданий, находящихся на балансе ОАО "Киевский завод "Радар".

Вследствие этого государству нанесен ущерб на сумму свыше 3,6 млн гривен.

Отмечается, что согласно с информацией сайта завода, его директором является Вячеслав Зеленский.

Напомним, 6 октября Зеленский уволил Абромавичуса с должности гендиректора "Укроборонпрома".

прокуратура бюджет коррупция Укроборонпром предприятие Завод
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