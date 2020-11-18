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18 ноября 2020, 10:31 9

Степанов попросил депутатов дать больше денег на медицину

18 ноября 2020, 10:31 9
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Министр считает, что при должном финансировании люди будут гордиться медициной в стране
Министр считает, что при должном финансировании люди будут гордиться медициной в стране
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По мнению министра здравоохранения Украины Максима Степанова в бюджете страны на 2021 год заложено мало денег на медицину.

Как передает RegioNews, об этом говорится в его заявлении в соцсети Facebook.

Поэтому, по мнению министра, перед голосованием документа во втором чтении парламентарии должны внести правки.

Недофинансирование привело медицину к тому состоянию, в котором она находится... Будем обосновывать каждую гривну", - заявил министр.

Он подчеркнул, что если денег будет достаточно, то в следующем году сфера здравоохранения в стране выйдет на новый уровень и люди будут ею гордиться.

Напомним, по словам министра здравоохранения Максима Степанова, если отменить в Украине ограничительные меры, то заболеваемость коронавирусной болезнью может достичь 30 тысяч человек за сутки, а это неизбежно приведет к коллапсу медицинской системы.

коронавирус Кабмин карантин бюджет Минздрав Максим Степанов финансовая помощь
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