Степанов попросил депутатов дать больше денег на медицину

Министр считает, что при должном финансировании люди будут гордиться медициной в стране

Министр считает, что при должном финансировании люди будут гордиться медициной в стране

По мнению министра здравоохранения Украины Максима Степанова в бюджете страны на 2021 год заложено мало денег на медицину.

Как передает RegioNews, об этом говорится в его заявлении в соцсети Facebook.

Поэтому, по мнению министра, перед голосованием документа во втором чтении парламентарии должны внести правки.

Недофинансирование привело медицину к тому состоянию, в котором она находится... Будем обосновывать каждую гривну", - заявил министр.

Он подчеркнул, что если денег будет достаточно, то в следующем году сфера здравоохранения в стране выйдет на новый уровень и люди будут ею гордиться.

Напомним, по словам министра здравоохранения Максима Степанова, если отменить в Украине ограничительные меры, то заболеваемость коронавирусной болезнью может достичь 30 тысяч человек за сутки, а это неизбежно приведет к коллапсу медицинской системы.