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15 ноября 2020, 17:36 356

В Бердянске разгорелся масштабный пожар на мусоросвалке

15 ноября 2020, 17:36 356
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Фото: pro.berdiansk.biz
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В Бердянске спасатели тушат масштабный пожар на полигоне ТБО.

Об этом сообщает местное издание Новости Бердянска.

Несколько бригад городского районного управления ГСЧС задействованы для ликвидации пожара.

Уже несколько часов подряд спасатели ГСЧС и предприятия-арендатора свалки пытаются потушить возгорание. Тушение пожара усложняется из-за сильного ветра.

Инцидент произошел сегодня, 15 ноября, утром. По информации охранников свалки, двое неизвестных мужчин подожгли мусор и скрылись.

Напомним, час назад в Одессе поступило сообщение о минировании городской ТИК.

минирование пожар Бердянск ГСЧС Запорожская область
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