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15 ноября 2020, 17:19

В Одессе эвакуировали городскую ТИК из-за сообщения о минировании

15 ноября 2020, 17:19
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О заминировании сообщил неизвестный мужчина
О заминировании сообщил неизвестный мужчина
Фото: Нацполиция Украины
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В Одессе в Малиновском районе городскую ТИК эвакуировали из-за сообщения о заминировании.

Об этом пишет RegioNews со ссылкой на движение "ЧЕСТНО" и ГУ Нацполиции Одесской области.

В полиции сообщили, что на линию "102" позвонил мужчина и сообщил, что административное здание по улице Косовской, где размещается территориальная избирательная комиссия, заминировано.

На место происшествия направлены полицейские, взрывотехники и кинологи. Они проверяют объект на наличие взрывоопасных устройств или веществ.

Как сообщает "ЧЕСТНО", всех людей эвакуировали из помещения. На месте работают пожарные и сотрудники полиции. Из динамиков раздаются призывы сохранять спокойствие.

Напомним, сегодня же в Краматорске неизвестные расстреляли авто, припаркованное вблизи избирательного участка.

выборы Одесса минирование полиция ТИК
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