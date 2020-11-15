В Одессе эвакуировали городскую ТИК из-за сообщения о минировании

О заминировании сообщил неизвестный мужчина

О заминировании сообщил неизвестный мужчина

Фото: Нацполиция Украины

В Одессе в Малиновском районе городскую ТИК эвакуировали из-за сообщения о заминировании.

Об этом пишет RegioNews со ссылкой на движение "ЧЕСТНО" и ГУ Нацполиции Одесской области.

В полиции сообщили, что на линию "102" позвонил мужчина и сообщил, что административное здание по улице Косовской, где размещается территориальная избирательная комиссия, заминировано.

На место происшествия направлены полицейские, взрывотехники и кинологи. Они проверяют объект на наличие взрывоопасных устройств или веществ.

Как сообщает "ЧЕСТНО", всех людей эвакуировали из помещения. На месте работают пожарные и сотрудники полиции. Из динамиков раздаются призывы сохранять спокойствие.

Напомним, сегодня же в Краматорске неизвестные расстреляли авто, припаркованное вблизи избирательного участка.