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21 октября 2020, 20:19 2

На Прикарпатье нелегальные онлайн-кинотеатры нанесли миллионные убытки иностранным кинокомпаниям

21 октября 2020, 20:19 2
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Кинотеатры создал 30-летний житель Ивано-Франковщины
Кинотеатры создал 30-летний житель Ивано-Франковщины
Фото: Наш Киев
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Киберполиция разоблачила жителя Ивано-Франковщины в «пиратстве», нанесшем ущерб на более чем миллион гривен

Об этом пишет RegioNews со ссылкой на ГУ Нацполиции Украины.

Установлено, что 30-летний житель Ивано-Франковска создал вебсайты, где на платной основе предоставлял доступ к просмотру фильмов. Основатель онлайн-кинотеатров не имел разрешений от правообладателей на распространение их произведений. Таким образом фигурант нарушил авторские права двух иностранных кинокомпаний.

По предварительным подсчетам, правообладателям нанесен ущерб на более чем миллион гривен.

В доме фигуранта правоохранители провели санкционированный обыск. По результатам изъято компьютерную технику, мобильные телефоны, сим-карты и банковские карты. Изъятые вещественные доказательства направлены на проведение экспертных исследований.

Открыто уголовное производство по ч. 3 ст. 176 (Нарушение авторского права и смежных прав) Уголовного кодекса Украины. Максимальное наказание, которое грозит злоумышленнику, - лишение свободы на срок до шести лет. Досудебное расследование продолжается.

Напомним, Сломали более 100 миллионов аккаунтов:в харьковской области кіберполіція задержала группу хакеров.

Ивано-Франковск полиция хакеры Прикарпатье киберзащита кинотеатры
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