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13 ноября 2020, 13:14 462

В Харькове задержали мужчину, который угрожал подорвать себя и полицейских гранатой

13 ноября 2020, 13:14 462
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Полицейские вели переговоры со злоумышленником несколько часов пока он согласился отдать гранату
Полицейские вели переговоры со злоумышленником несколько часов пока он согласился отдать гранату
Фото: Нацполиция
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Правоохранители в Харькове задержали местного жителя, который угрожал подорвать себя и прибывших с обыском полицейских. В результате переговоров, боеприпас мужчина отдал командиру харьковских спецназовцев КОРД, после чего он был разоружен и задержан.

Как передает RegioNews, об этом сообщает пресс-служба МВД.

Сегодня, 13 ноября, правоохранители пытались провести в домовладении 66-летнего жителя района санкционированный обыск в рамках уголовного производства, открытого по ст. 310 (Посев или выращивание снотворного мака или конопли) УКУ.

Однако хозяин домовладения вышел к полицейским с гранатой, отсоединил чеку и пригрозил взорвать боеприпас. Затем злоумышленник с гранатой уединился в своей части дома", - сообщили правоохранители.

Полицейские эвакуировали из дома, где проживает злоумышленник, и соседних домовладений 10 человек.

Правоохранители вели переговоры со злоумышленником несколько часов. В результате мужчина был разоружен и задержан. У него изъята граната РГ-42. Пострадавших лиц нет.

Следователи внесли сведения в Единый реестр досудебных расследований по части 1 статьи 348 (посягательство на жизнь сотрудника правоохранительного органа, члена общественного формирования по охране общественного порядка и государственной границы или военнослужащего) и части 1 статьи 263 ("незаконное обращение с оружием, боевыми припасами или взрывчатыми веществами") Уголовного кодекса Украины. Согласно санкции статьи, максимальное наказание за совершение данных преступлений предусматривает до 15 лет тюремного заключения или пожизненное лишение свободы.

Ранее сообщалось, что в Харькове мужчина угрожает полицейским, которые пришли к нему с обыском, взорвать гранату. Введена специальная полицейская операция "Гром".

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