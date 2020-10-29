Предлагали миллион долларов взятки чиновнику Нацполиции: на Ровенщине вручили подозрение злоумышленникам

Жители Ровенщины хотели без помех заниматься незаконной добычей янтаря

Жители Ровенщины хотели без помех заниматься незаконной добычей янтаря

Фото: Нацполиция

Правоохранителями во время оперативных мероприятий была установлена информация о группе жителей Ровенщины, которая занимается незаконной добычей янтаря и, с целью осуществления преступной деятельности, попыталась наладить коррупционные связи с руководством Национальной полиции Украины и подкупить начальника одного из департаментов ведомства.

Как передает RegioNews, об этом сообщает пресс-служба Нацполиции.

Установлено, что злоумышленники разработали план, по которому собирались подкупить чиновника Нацполиции и договориться о назначении на должность руководителя полиции Ровенской области человека, который будет обеспечивать невмешательство и лояльность правоохранительных органов к противоправной деятельности "черных" копателей. Кандидатом на вышеуказанную должность должен был стать один из участников преступного заговора - бывший правоохранитель.

Известно, что 45-летний "претендент" вместе со своим 54-летним сообщником нашли возможность встретиться с должностным лицом Национальной полиции Украины.

За восстановлении на службе в полиции бывшего стража порядка и назначения его на должность руководителя ГУНП в Ровенской области злоумышленники предложили миллион долларов неправомерной выгоды", - говорится в сообщении.

По собранным материалам Главным следственным управлением начато уголовное производство по ст. 369 (Предложение, обещание или предоставление неправомерной выгоды служебному лицу) Уголовного кодекса Украины.

По месту проживания участников преступного сговора было проведено санкционированные обыски. Следователи Нацполиции вручили фигурантам подозрения и ходатайство о явке в суд 30 октября для избрания меры пресечения.

За попытку подкупа должностного лица, занимающего особо ответственное положение, преступникам грозит наказание в виде лишения свободы на срок от пяти до десяти лет с конфискацией имущества.

Ранее сообщалось, что в Ровенской области правоохранители провели обыски в 6 человек, которых подозревают в незаконном хранении и переработке янтаря.