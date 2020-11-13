В Киеве утром произошла стрельба: ранили полицейского

Полиция задержала нарушителей: у них был пистолет и гранаты

Полиция задержала нарушителей: у них был пистолет и гранаты

Фото: из открытых источников

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на Патрульную полицию Киева.

Так, около 4 часов утра на улице Героев Космоса экипаж патрульных остановил автомобиль Subaru за нарушение ПДД. Во время общения с водителем трое мужчин в салоне авто заметно нервничали. Также у одного из пассажиров патрульные увидели рацию и кобуру. Когда инспекторы обратились к пассажирам - мужчины выбежали из машины и начали убегать.

В полиции сообщают, что во время преследования один из убегавших начал стрелять в направлении патрульного. В результате полицейский получил три огнестрельных ранения. В ответ патрульные применили табельное огнестрельное оружие. На помощь прибыл еще один экипаж.

Инспекторы задержали трех беглецов. У одного из них обнаружили предмет похожий на пистолет и гранаты.

Напомним, ранее на Киевщине в кафе произошла перестрелка, есть раненые.

Ранее сообщалось, что правоохранители установили личности 22 участников стрельбы в городе Украинка Киевской области.