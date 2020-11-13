В Харькове мужчина, к которому пришли с обысками, угрожает взорвать гранату

В городе введена специальная полицейская операция "Гром"

В городе введена специальная полицейская операция "Гром"

Рixabay

В Харькове мужчина угрожает полицейским, которые пришли к нему с обыском, взорвать гранату. Введена специальная полицейская операция "Гром".

Об этом сообщили в пресс-службе полиции Харьковской области, пишет RegioNews..

"В 8:50 сотрудники уголовного розыска Основянского отдела полиции пришли в дом жителя района проводить санкционированный обыск. Мужчина вышел к полицейским с гранатой, и отъединив чеку, и угрожает ее взорвать", - указано в сообщении.

На место выехало руководство областной и районной полиции, следственно-оперативная группа, сотрудники Управления "КОРД", специалисты взрывотехнического управления полиции и сотрудники Государственной службы по чрезвычайным ситуациям.

Информация внесена в Единый учет заявлений и сообщений Основянского отдела полиции.

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