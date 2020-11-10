09:44  10 ноября
В Украине почти 11 тысяч случаев заражения COVID-19 за сутки
09:06  10 ноября
Полиция открыла дело об исчезновении Кернеса, а потом передумала
08:11  10 ноября
Сутки на Донбассе: боевики дважды нарушили режим прекращения огня
UA | RU
UA | RU
10 ноября 2020, 13:34 1908

На Черниговщине задержали главу поселкового совета за вымогание взятки

10 ноября 2020, 13:34 1908
Читайте також українською мовою
Чиновнику грозит лишение свободы на срок от пяти до 10 лет
Чиновнику грозит лишение свободы на срок от пяти до 10 лет
Фото: Нацполиция
Читайте також
українською мовою

В Черниговской области правоохранители разоблачили в получении взятки руководителя одного из поселковых советов. Чиновник требовал 1000 долларов за передачу земельного участка в собственность.

Как передает RegioNews, об этом сообщает пресс-служба Нацполиции.

10 ноября правоохранители задокументировали факт получения председателем поселкового совета части взятки в размере 500 долларов за подписание и выдачу решения поселкового совета о разрешении на изготовление проектной документации на земельный участок", - говорится в сообщении.

Полиция задержала его в порядке статьи 208 Уголовного процессуального кодекса Украины. Во время задержания чиновник пытался избавиться от полученных денег.

Ранее сообщалось, что в Мариуполе задержали двух чиновников во время получения взятки в размере $85 тысяч.

взятка полиция земля документ участок
Читайте больше новостей на нашем телеграмм-канале
Подписывайтесь на RegioNews
20 октября 2020
Андрей Мартынов: Если в Борщаговской ОТГ и дальше останется старая власть, будет трагедия
22 сентября 2020
"Девять маленьких мэров"
03 сентября 2020
Госпожа мэр или госпожа мем
Все видео »
Второй тур в Днепре: грязная мэрская гонка и предполагаемая коалиция
Результаты выборов в Николаеве: фиаско "слуг" и второй тур с Сенкевичем и Чайкой
Все публикации »
Александр Черненко
Станислав Асеев
Виктор Небоженко
Все блоги »