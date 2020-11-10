На Черниговщине задержали главу поселкового совета за вымогание взятки
В Черниговской области правоохранители разоблачили в получении взятки руководителя одного из поселковых советов. Чиновник требовал 1000 долларов за передачу земельного участка в собственность.
Как передает RegioNews, об этом сообщает пресс-служба Нацполиции.
10 ноября правоохранители задокументировали факт получения председателем поселкового совета части взятки в размере 500 долларов за подписание и выдачу решения поселкового совета о разрешении на изготовление проектной документации на земельный участок", - говорится в сообщении.
Полиция задержала его в порядке статьи 208 Уголовного процессуального кодекса Украины. Во время задержания чиновник пытался избавиться от полученных денег.
Ранее сообщалось, что в Мариуполе задержали двух чиновников во время получения взятки в размере $85 тысяч.