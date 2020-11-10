На Черниговщине задержали главу поселкового совета за вымогание взятки

Чиновнику грозит лишение свободы на срок от пяти до 10 лет

Чиновнику грозит лишение свободы на срок от пяти до 10 лет

Фото: Нацполиция

В Черниговской области правоохранители разоблачили в получении взятки руководителя одного из поселковых советов. Чиновник требовал 1000 долларов за передачу земельного участка в собственность.

Как передает RegioNews, об этом сообщает пресс-служба Нацполиции. 10 ноября правоохранители задокументировали факт получения председателем поселкового совета части взятки в размере 500 долларов за подписание и выдачу решения поселкового совета о разрешении на изготовление проектной документации на земельный участок", - говорится в сообщении. Полиция задержала его в порядке статьи 208 Уголовного процессуального кодекса Украины. Во время задержания чиновник пытался избавиться от полученных денег. Ранее сообщалось, что в Мариуполе задержали двух чиновников во время получения взятки в размере $85 тысяч.

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