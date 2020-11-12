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12 ноября 2020, 12:32 1735

СБУ разоблачила таможенников на системном вымогательстве взяток в аэропорту "Борисполь"

12 ноября 2020, 12:32 1735
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Организовали противоправный механизм двое главных государственных инспекторов таможенного поста
Организовали противоправный механизм двое главных государственных инспекторов таможенного поста
Фото: СБУ
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Служба безопасности Украины разоблачила схему вымогательства взяток должностными лицами таможенного поста "Аэропорт Борисполь". Правоохранители задержали злоумышленников на рабочем месте во время получения взятки.

Как передает RegioNews, об этом сообщает пресс-центр СБУ.

По данным досудебного следствия, "прикрывал" злоумышленников сотрудник управления противодействия таможенным правонарушениям и международного взаимодействия.

Злоумышленники требовали деньги с пассажиров за не создание искусственных препятствий во время прохождения таможенного контроля. За якобы излишний провоз товаров и вещей они угрожали забрать багаж на таможенный склад для составления протокола", - говорится в сообщении.

По предварительным данным, "заработки" взяточников с каждого рейса составляли от 2 до 4 тысяч долларов. Ежемесячно эта смена таможенников работала в среднем 7 раз.

В настоящее время проверяется информация относительно возможной причастности к коррупционной схеме других работников таможни, в том числе руководителей поста.

Ранее сообщалось, что на взятке был задержан новоизбранный председатель ОТГ на Закарпатье.

взятка таможня СБУ аэропорт Борисполь
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