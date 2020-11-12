СБУ разоблачила таможенников на системном вымогательстве взяток в аэропорту "Борисполь"

Организовали противоправный механизм двое главных государственных инспекторов таможенного поста

Организовали противоправный механизм двое главных государственных инспекторов таможенного поста

Фото: СБУ

Служба безопасности Украины разоблачила схему вымогательства взяток должностными лицами таможенного поста "Аэропорт Борисполь". Правоохранители задержали злоумышленников на рабочем месте во время получения взятки.

Как передает RegioNews, об этом сообщает пресс-центр СБУ.

По данным досудебного следствия, "прикрывал" злоумышленников сотрудник управления противодействия таможенным правонарушениям и международного взаимодействия.

Злоумышленники требовали деньги с пассажиров за не создание искусственных препятствий во время прохождения таможенного контроля. За якобы излишний провоз товаров и вещей они угрожали забрать багаж на таможенный склад для составления протокола", - говорится в сообщении.

По предварительным данным, "заработки" взяточников с каждого рейса составляли от 2 до 4 тысяч долларов. Ежемесячно эта смена таможенников работала в среднем 7 раз.

В настоящее время проверяется информация относительно возможной причастности к коррупционной схеме других работников таможни, в том числе руководителей поста.

Ранее сообщалось, что на взятке был задержан новоизбранный председатель ОТГ на Закарпатье.