На Луганщине разоблачили масштабное присвоение госсредств во время ремонта больниц и школ

Правоохранители провели 9 обысков в Киеве и Кременной

Правоохранители провели 9 обысков в Киеве и Кременной

Фото: СБУ

В Кременском районе Луганской области Служба безопасности Украины разоблачила масштабную схему завладения бюджетными средствами во время проведения капитального ремонта больниц и школ.

Как передает RegioNews, об этом сообщает пресс-центр СБУ.

Организовал сделку в 2018 году "влиятельный" бизнесмен из города Кременная. К противоправной деятельности он привлек на то время действующего чиновника райгосадминистрации и представителей нескольких коммерческих структур", - сообщили оперативники.

Пользуясь служебным положением, чиновник обеспечивал своим сообщникам победу в тендерах на проведение строительных работ на социальных объектах района. После чего они искусственно завышали стоимость товаров и услуг в 1,5-2 раза. Строительные материалы участники сделки закупали по завышенным ценам у приближенных фирм, а разницу переводили в наличность и присваивали.

Установлено, что за время функционирования схемы злоумышленники осуществили ремонтные работы на 17 социальных объектах на общую сумму свыше 50 миллионов гривен. Задокументировано, что только на ремонте крыш пяти школ они присвоили почти 700 тысяч гривен. Точная сумма убытков, нанесенных бюджету, устанавливается.

Производство начато по ч. 5 ст. 191 ч. 3 ст. 209, ч. 3 ст. 28, ч. 2 ст. 366 (присвоение, растрата имущества или завладение им путем злоупотребления служебным положением) Уголовного кодекса Украины.

Правоохранители провели 9 обысков в Киеве и Кременной, по местам жительства, работы фигурантов дела и в их транспортных средствах. Изъяты черновые записи, 800 тысяч гривен и другие вещественные доказательства, которые приобщены к материалам уголовного дела.

В настоящее время организатору и 4 фигурантам дела сообщено о подозрении. Решается вопрос относительно избрания им меры пресечения.

Напомним, 3 ноября СБУ провела обыски на таможне по делу о незаконной легализации иностранцев. В тот же день ГБР и СБУ провели обыски в Таможенной службе.