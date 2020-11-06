Шмыгаль не видит оснований для отставки Степанова

Об этом премьер-министр сказал в время часа вопросов к правительству в Верховной раде

Об этом премьер-министр сказал в время часа вопросов к правительству в Верховной раде

Фото из открытых источников

Премьер-министр Денис Шмыгаль считает, что украинские медики делают все возможное для противодействия коронавирусу, а поэтому оснований для отставки главы Минздрава Максима Степанова нет.

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на Укринформ. На вопрос, поддерживает ли премьер-министр предложение оппозиции об отставке министра здравоохранения из-за катастрофической ситуации с коронавирусом, во время часа вопросов к правительству в Верховной Раде он ответил отрицательно. На самом деле ситуация в Украине чрезвычайно сложна. Никто из нас не имеет "розовых очков" — мы все видим, у каждого из нас болеют родственники, знакомые, и это действительно кризисная тяжелая ситуация. Но она такая во всем мире, она еще хуже во многих странах — наших соседях. Сегодня наши медики, в том числе и работники Министерства здравоохранения, делают все возможное, работая порой по 18-20 часов в сутки. Поэтому я с уважением отношусь к медикам, к работникам Министерства здравоохранения, и считаю, что сегодня они действительно являются нашими бойцами на передовой борьбы с коронавирусом, — сказал Шмыгаль. Глава правительства призвал парламентариев "объединиться и вести совместную борьбу против пандемии", чтобы преодолеть ее последствия и сохранить как можно больше жизней украинцев. Как сообщалось ранее, коронавирус в Украине не спадает: за сутки выявили 9721 новый случай.

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