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06 ноября 2020, 12:30 3

Шмыгаль не видит оснований для отставки Степанова

06 ноября 2020, 12:30 3
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Об этом премьер-министр сказал в время часа вопросов к правительству в Верховной раде
Об этом премьер-министр сказал в время часа вопросов к правительству в Верховной раде
Фото из открытых источников
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Премьер-министр Денис Шмыгаль считает, что украинские медики делают все возможное для противодействия коронавирусу, а поэтому оснований для отставки главы Минздрава Максима Степанова нет.

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на Укринформ.

На вопрос, поддерживает ли премьер-министр предложение оппозиции об отставке министра здравоохранения из-за катастрофической ситуации с коронавирусом, во время часа вопросов к правительству в Верховной Раде он ответил отрицательно.

На самом деле ситуация в Украине чрезвычайно сложна. Никто из нас не имеет "розовых очков" — мы все видим, у каждого из нас болеют родственники, знакомые, и это действительно кризисная тяжелая ситуация. Но она такая во всем мире, она еще хуже во многих странах — наших соседях. Сегодня наши медики, в том числе и работники Министерства здравоохранения, делают все возможное, работая порой по 18-20 часов в сутки. Поэтому я с уважением отношусь к медикам, к работникам Министерства здравоохранения, и считаю, что сегодня они действительно являются нашими бойцами на передовой борьбы с коронавирусом, — сказал Шмыгаль.

Глава правительства призвал парламентариев "объединиться и вести совместную борьбу против пандемии", чтобы преодолеть ее последствия и сохранить как можно больше жизней украинцев.

Как сообщалось ранее, коронавирус в Украине не спадает: за сутки выявили 9721 новый случай.

Кабмин министр отставка Минздрав премьер
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