Один из фигурантов дела Гандзюк стал Олешковским городским головой

Евгений Рищук баллотировался на выборах в Олешковской ОТГ как самовыдвиженец

Евгений Рищук баллотировался на выборах в Олешковской ОТГ как самовыдвиженец

Фото: из открытых источников

Об этом сообщает сайт ЦИК, передает RegioNews.

По информации Центризбиркома, Евгений Рищук получил 33,91% голосов избирателей, его ближайший конкурент, действующий мэр Дмитрий Воронов получил 17,09% голосов.

На место городского головы Олешковской городской общины претендовали 9 кандидатов.

Справка: Общественные активисты, которые отстаивают справедливое расследование убийства Гандзюк, считают именно Рыщука причастным к нападению на активистку. В частности, отец погибшей Виктор Гандзюк также назвал его одним из заказчиков.

Еще одним доказательством причастности Рыщука стало признание Алексея Левина, который тоже является фигурантом дела. В одном из интервью он сказал, что Рыщук "просил наказать Гандзюк". Он уточнил, что не уверен в том, что Рыщук является соучастником нападения. Однако Левин точно знает, что Гандзюк препятствовала его работе.

Напомним, убийство Гандзюк: один из фигурантов дела побеждает на выборах в Олешковской ОТГ.