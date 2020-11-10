В "Слуге народа" объявили о победе на местных выборах

По подсчетам партии, от "слуг" прошли более 6 тысяч кандидатов в местные советы

По подсчетам партии, от "слуг" прошли более 6 тысяч кандидатов в местные советы

Фото: ukrinform

Глава партии "Слуга народа" Александр Корниенко заявил о том, что политсила выиграла местные выборы по количеству взятых мандатов.

Как передает RegioNews, об этом говорилось в ходе пресс-конференции в КВЦ "Парковый".

По мнению Корниенко, не смотря на заминки в ходе подсчета голосов, выборы в целом прошли на высоком уровне.

Согласно данным, обнародованным на пресс-конференции, 6 093 кандидата от "Слуги народа" прошли в местные советы, 223 - стали их главами.

В то же время, глава фракции "Слуги народа" Давид Арахамия заявил, что никаких оснований для перевыборов той же Рады нет и монобольшинство работает.

Нет ни юридических, ни конституционных оснований. Монобольшинство есть, решения принимаются и правительство работает. Наша партийная позиция: никаких оснований для роспуска парламента нет", - заявил Давид Арахамия.

По данным ЦИК, у "Слуги народа" по итогам местных выборов не 6 093, а 4 239 депутатов, однако это еще не окончательные данные.

Ранее сообщалось, что в "Слуге народа" сказали, когда обнародуют результаты опроса Зеленского.