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10 ноября 2020, 11:51 20

В "Слуге народа" объявили о победе на местных выборах

10 ноября 2020, 11:51 20
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По подсчетам партии, от "слуг" прошли более 6 тысяч кандидатов в местные советы
По подсчетам партии, от "слуг" прошли более 6 тысяч кандидатов в местные советы
Фото: ukrinform
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Глава партии "Слуга народа" Александр Корниенко заявил о том, что политсила выиграла местные выборы по количеству взятых мандатов. 

Как передает RegioNews, об этом говорилось в ходе пресс-конференции в КВЦ "Парковый".

По мнению Корниенко, не смотря на заминки в ходе подсчета голосов, выборы в целом прошли на высоком уровне.

Согласно данным, обнародованным на пресс-конференции, 6 093 кандидата от "Слуги народа" прошли в местные советы, 223 - стали их главами.

В то же время, глава фракции "Слуги народа" Давид Арахамия заявил, что никаких оснований для перевыборов той же Рады нет и монобольшинство работает.

Нет ни юридических, ни конституционных оснований. Монобольшинство есть, решения принимаются и правительство работает. Наша партийная позиция: никаких оснований для роспуска парламента нет", - заявил Давид Арахамия.

По данным ЦИК, у "Слуги народа" по итогам местных выборов не 6 093, а 4 239 депутатов, однако это еще не окончательные данные.

Ранее сообщалось, что в "Слуге народа" сказали, когда обнародуют результаты опроса Зеленского.

выборы ВР Слуга народа ЦИК Монобольшинство депутаты
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