В Ровно задержали священника, который продавал должности в Нацполиции

Задержание произошло при получении $25 тысяч аванса

Задержание произошло при получении $25 тысяч аванса

Фото: pro.gov.ua

В Ровно суд избрал меру пресечения двум подозреваемым, которые занимались торговлей должностями в Национальной полиции.

Об этом сообщает Ровенская областная прокуратура, передает RegioNews.

По данным правоохранителей, в деле фигурируют майор полиции и священник, их подозревают в мошенничестве, совершенном в особо крупных размерах группой лиц.

Они были задержаны 6 ноября во время получения 25 тысяч долларов аванса от сотрудника Управления патрульной полиции Ровно. Злоумышленники обещали устроить его на должность руководителя одного из отделов полиции области.

Эту должность "дельцы" оценили в 100 тысяч долларов США.

По решению суда ближайшие 60 суток, до 6 января 2021 года подозреваемые проведут под стражей. Кроме того, суд отстранил полицейского от занимаемой должности", - говорится в сообщении.

Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от 5 до 12 лет с конфискацией имущества.

Напомним, на Луганщине разоблачили масштабное присвоение госсредств во время ремонта больниц и школ.