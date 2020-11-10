Подозреваемого в массовом убийстве на Житомирщине оставили под стражей

Представитель прокуратуры также сообщил о назначении судом дела к рассмотрению

Представитель прокуратуры также сообщил о назначении судом дела к рассмотрению

Фото из открытых источников

Подозреваемому по делу об убийстве в мае семерых человек в Житомирской области Анатолию Захаренко вчера во время подготовительного судебного заседания продолжили меру пресечения в виде содержания под стражей сроком на 60 суток без определения размера залога.

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на Суспильне.

Как рассказал представитель областной прокуратуры Валерий Сагадин, подозреваемому по делу об убийстве семерых человек в селе Новоселица Попельнянского района Анатолию Захаренко 9 ноября во время подготовительного судебного заседания продолжили меру пресечения в виде содержания под стражей сроком на 60 суток без определения размера залога.

Кроме того, суд решил назначить дело к рассмотрению.

На заседании кроме судьи, прокурора, присутствовали два защитника обвиняемого, от потерпевших поступили заявления о проведении подготовительного судебного заседания без их участия. Стороной обвинения заявлено непосредственно 11 свидетелей. Также поступило ходатайство со стороны защиты о допросе шестерых свидетелей. По результатам рассмотрения ходатайства назначено уголовное производство досудебного разбирательства на 18 ноября. И на следующем (заседании – ред.) будет решаться вопрос относительно порядка рассмотрения уголовного производства, а уже после будет запланировано или сначала исследование доказательств, или допрос свидетелей, уже как решит суд, - отметил Валерий Сагадин.

Как сообщалось ранее, 2 ноября дело о массовом расстреле на Житомирщине направили в суд.