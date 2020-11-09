Резня в Кривом Роге: суд отправил подозреваемого в СИЗО

Злоумышленнику сообщили о подозрении в умышленном убийстве

Злоумышленнику сообщили о подозрении в умышленном убийстве

Фото: Нацполиция

Сегодня, 9 ноября подозреваемого в убийстве двух жителей Кривого Рога и ранении еще восьми взяли под стражу прямо в зале суда.

Об этом сообщает полиция Днепропетровской области, передает RegioNews.

Центрально-Городской районный в г. Кривой Рог суд избрал 29-летнему мужчине меру пресечения в виде содержания под стражей сроком на 60 суток без права внесения залога", - говорится в сообщении.

7 ноября злоумышленник напал с ножом на 10 жителей Кривого Рога, двое мужчин 31 и 66 лет от полученных травм скончались на месте. Еще восемь человек, среди которых 8-летний мальчик, были доставлены в больницу.

Нападающему сообщено о подозрении по ч.2 п.1 ст.115 (умышленное убийство) и ч.2 ст.15 ч.2 п.1, 2 ст.115 Уголовного кодекса Украины (покушение на умышленное убийство).

Напомним, вечером 7 ноября в Металлургическом районе Кривого Рога неизвестный совершил серию нападений. Впоследствии стало известно, что злоумышленником, который в Кривом Роге убил двух человек и ранил еще восьмерых, оказался 29-летний местный житель. Убить людей ему приказал "голос".