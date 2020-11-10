Підозрюваного у масовому вбивстві на Житомирщині залишили під вартою

Представник прокуратури також повідомив про призначення судом справи до розгляду

Представник прокуратури також повідомив про призначення судом справи до розгляду

Фото з відкритих джерел

Підозрюваному у справі про вбивство у травні сімох людей у Житомирській області Анатолію Захаренку вчора під час підготовчого судового засідання продовжили запобіжний захід у вигляді тримання під вартою строком на 60 діб без визначення розміру застави.

Про це повідомляє RegioNews з посиланням на Суспільне.

Як розповів представник обласної прокуратури Валерій Сагадін, підозрюваному у справі про вбивство сімох людей у селі Новоселиця Попільнянського району Анатолію Захаренку 9 листопада під час підготовчого судового засідання продовжили запобіжний захід у вигляді тримання під вартою строком на 60 діб без визначення розміру застави.

Крім того, суд вирішив призначити справу до розгляду.

На засіданні окрім судді, прокурора, були присутні два захисники обвинуваченого, від потерпілих надійшли заяви про проведення підготовчого судового засідання без їхньої участі. Стороною обвинувачення заявлено безпосередньо 11 свідків. Також надійшло клопотання зі сторони захисту про допит шістьох свідків. За результатом розгляду клопотання призначене кримінальне провадження досудового розгляду на 18 листопада. І на наступному (засіданні – ред.) буде вирішуватися питання щодо порядку розгляду кримінального провадження, а вже після буде заплановано або спочатку дослідження доказів, або допит свідків, вже як вирішить суд, - зазначив Валерій Сагадін.

Як повідомлялося раніше, 2 листопада справу про масовий розстріл на Житомирщині направили до суду.