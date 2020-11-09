Нардепа от "Голоса" Юрчишина вызывают на допрос в ГБР в деле относительно судей КСУ

Юрчишин будет свидетельствовать в ГБР 12 ноября

Юрчишин будет свидетельствовать в ГБР 12 ноября

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Заместителя председателя партии «Голос» Ярослава Юрчишина пригласили к Госбюро расследований в качестве свидетеля по уголовному делу, возбужденному по его заявлению о грядущем преступном сговоре судей Конституционного Суда с целью захвата власти.

Об этом сообщили в пресс-службе политсилы, пишет RegioNews.

Отмечается, что Юрчишин будет свидетельствовать в ГБР 12 ноября.

"Следователи переквалифицировали дело, аргументируя это лучшей перспективой доведения. Я планирую предоставить следствию всю известную мне информацию относительно обстоятельств дела и вероятного уголовного правонарушения", - отметил политик.

Юрчишин заявил, что убежден, если факты незаконной деятельности судей действительно имели место, то они должны понести ответственность в рамках действующего законодательства. Он добавил, что нужно "сделать все, чтобы общество узнало правду о том, кто именно и с какой целью влиял на судей КСУ".

Напомним, судьи Конституционного Суда Украины, которые голосовали против резонансного решения относительно антикоррупционного законодательства, временно не будут принимать участие в работе суда.