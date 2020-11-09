17:52  09 ноября
Глава Офиса президента Ермак тоже заболел коронавирусом
14:58  09 ноября
Кернес не захотел быть депутатом Харьковского городского совета
17:52  09 ноября
На Донбассе от начала суток обстрелов со стороны боевиков не было - штаб
UA | RU
UA | RU
09 ноября 2020, 18:45 6

ЦИК не может объявить результаты выборов в округе, где проиграл Ляшко

09 ноября 2020, 18:45 6
Читайте також українською мовою
Объявление результатов затормозилось из-за судебной волокиты
Объявление результатов затормозилось из-за судебной волокиты
Фото: из открытых источников
Читайте також
українською мовою

Центральная избирательная комиссия не может объявить результаты выборов народного депутата в 208 округе в Черниговской области из-за открытого дела, которое рассматривает суд.

Об этом в Facebook сообщает пресс-служба ЦИК, передает RegioNews.

По информации Комиссии, сегодня, 9 ноября, последний день, когда Центризбирком должен установить результаты промежуточных выборов народного депутата 25 октября 2020 года в округе №208.

Заседание Комиссии по установлению указанных результатов состоится сразу после поступления в ЦИК информации о результатах рассмотрения Шестым апелляционным административным судом дела относительно избирательного процесса на этих выборах", - говорится в сообщении.

Напомним, ЦИК приняла протокол с мокрой печатью по округу №208 в отношении довыборов в Раду.

Черниговская область ЦИК Местные выборы голосование результат суд Олег Ляшко
Читайте больше новостей на нашем телеграмм-канале
Стали известны результаты выборов-2020 в Киеве
09 ноября 2020, 17:35
Стали известны результаты выборов-2020 в Черкасской области
09 ноября 2020, 16:35
Нардепа от "Голоса" Юрчишина вызывают на допрос в ГБР в деле относительно судей КСУ
09 ноября 2020, 16:22
Все новости »
Подписывайтесь на RegioNews
20 октября 2020
Андрей Мартынов: Если в Борщаговской ОТГ и дальше останется старая власть, будет трагедия
22 сентября 2020
"Девять маленьких мэров"
03 сентября 2020
Госпожа мэр или госпожа мем
Все видео »
Результаты выборов в Николаеве: фиаско "слуг" и второй тур с Сенкевичем и Чайкой
Свободовский анклав: в чем секрет успеха мэров Хмельницкого, Ивано-Франковска и Тернополя
Все публикации »
Станислав Асеев
Виктор Небоженко
Виктор Таран
Все блоги »