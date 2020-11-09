ЦИК не может объявить результаты выборов в округе, где проиграл Ляшко

Объявление результатов затормозилось из-за судебной волокиты

Объявление результатов затормозилось из-за судебной волокиты

Фото: из открытых источников

Центральная избирательная комиссия не может объявить результаты выборов народного депутата в 208 округе в Черниговской области из-за открытого дела, которое рассматривает суд.

Об этом в Facebook сообщает пресс-служба ЦИК, передает RegioNews.

По информации Комиссии, сегодня, 9 ноября, последний день, когда Центризбирком должен установить результаты промежуточных выборов народного депутата 25 октября 2020 года в округе №208.

Заседание Комиссии по установлению указанных результатов состоится сразу после поступления в ЦИК информации о результатах рассмотрения Шестым апелляционным административным судом дела относительно избирательного процесса на этих выборах", - говорится в сообщении.

Напомним, ЦИК приняла протокол с мокрой печатью по округу №208 в отношении довыборов в Раду.