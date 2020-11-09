Різанина у Кривому Розі: суд відправив підозрюваного у СІЗО

Зловмиснику повідомили про підозру в умисному вбивстві

Зловмиснику повідомили про підозру в умисному вбивстві

Фото: Нацполіція

Сьогодні, 9 листопада підозрюваного у вбивстві двох жителів Кривого Рогу і пораненні ще восьми взяли під варту прямо в залі суду.

Про це повідомляє поліція Дніпропетровської області, передає RegioNews.

Центрально-Міський районний в м.Кривий Ріг суд обрав 29-річному чоловікові запобіжний захід у вигляді утримання під вартою строком на 60 діб без права внесення застави", - йдеться в повідомленні.

7 листопада зловмисник напав з ножем на 10 жителів Кривого Рогу, двоє чоловіків 31 і 66 років від отриманих травм померли на місці. Ще вісім осіб, серед яких 8-річний хлопчик, були доставлені в лікарню.

Нападнику повідомлено про підозру за ч.2 п.1 ст.115 (умисне вбивство) і ч.2 ст.15 ч.2 п.1, 2 ст.115 Кримінального кодексу України (замах на умисне вбивство).

Нагадаємо, під вечір 7 листопада в Металургійному районі Кривого Рогу невідомий скоїв серію нападів. Згодом стало відомо, що зловмисником, який у Кривому Розі вбив двох осіб та поранив ще вісьмох, виявився 29-річний місцевий мешканець. Вбити людей йому наказав "голос".