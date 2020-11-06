Николаевский психолог хранил у себя дома арсенал оружия

Во время обыска у него изъяли взрывчатку с угрозой самопроизвольного взрыва

Во время обыска у него изъяли взрывчатку с угрозой самопроизвольного взрыва

Фото из открытых источников

5 ноября полицейские со специалистами взрывотехнической службы провели обыск жителя Николаева и изъяли пистолеты, гранаты, винтовки, автоматы, около сотни патронов различного калибра и ножи.

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на отдел коммуникации полиции Николаевской области.

35-летний практикующий психолог хранил в собственной квартире пистолеты, гранаты, винтовки, автоматы, около сотни патронов различного калибра и ножи.

Среди изъятого специалисты-взрывотехники обнаружили взрыватель к ручной осколочной гранате иностранного производства, который содержит заряд взрывчатого вещества и относится к категории взрывоопасных предметов и подлежит немедленному уничтожению из-за угрозы самопроизвольного взрыва, радиус поражения которого несколько метров.

Все это, объясняет мужчина, он держал для коллекции и планировал заняться продажей.

Со слов хозяина, он известный практикующий психолог, который уже издал несколько книг и собирался писать следующую, но не мог начать, не приняв внутреннюю часть себя, которая связана с силой.

Коллекционировал оружие и боеприпасы с детства, планировал реализовать собранное, а еще, как говорит сам, это было попыткой воплотить красоту и силу в одном, а также запечатлеть историю, - сообщают в полиции.

О своем хобби мужчина охотно рассказывал подписчикам в социальных сетях, о чем стало известно и правоохранителям.

Оружие и взрывчатку правоохранители изъяли и направят на экспертизу. Частично боеприпасы специалисты уничтожили из-за риска транспортировки.

По указанному факту следователи открыли уголовное производство по ч. 1 ст. 263 УКУ "Незаконное обращение с оружием, боевыми припасами и взрывчатыми веществами", по которой предусматривается до семи лет заключения.

Напомним, 2 ноября в центре Киева мужчина захватил кафе и угрожал его взорвать.