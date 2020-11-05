"Евробляхеры" заблокировали правительственный квартал, произошли столкновения с полицией
В правительственном квартале Киева на улице Грушевского произошла серьезная стычка между протестующими и работниками полиции.
Об этом сообщает сообщество "Киев Оперативный", передает RegioNews.
Известно, что причиной драки стала попытка протестующих выставить автомобильные шины на дорогу. Они полностью заблокировали движение по улице, чтобы не дать возможность выехать из Рады депутатам.
"Евробляхеры" перекрыли движение от Крепостного переулка до Парковой дороги.
Приблизительно в 12:00 мы сообщили, что будем перекрывать улицу Грушевского, потому что нет диалога, нет общения по тем требованиям, которые мы вчера озвучивали. Сегодня мы снова перекрыли улицу Грушевского", - заявил председатель организации "АвтоЕвроСила" Олег Ярошевич.
Напомним, в центре Киева транспортный коллапс, "Евробляхеры" перекрыли улицы, протестующие также блокируют движение пешеходными переходами.